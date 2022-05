Secretaria Municipal de Apoio à Segurança Pública coordena ação para desobstruir ruas e calçadas de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com o objetivo de remover sucatas e veículos sem condições de rodar, a Secretaria Municipal de Apoio à Segurança Pública realizou, nesta segunda-feira (30), uma ação em conjunto com Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Ciretran de Campo Verde.

De acordo com a secretaria Viviane Bernardino, os proprietários de ferros velhos e oficinas foram comunicados sobre a responsabilidade de não obstruir calçadas e ruas com sucatas e carros sem condições de rodar. “Há cerca de dois meses nós enviamos uma notificação para os proprietários desses estabelecimentos informando sobre a proibição de depositar peças, sucatas e carros de forma irregular prejudicando a mobilidade urbana. Por isso, realizamos essa ação de limpeza”, explica.

As sucatas e veículos sem condições de rodar serão recolhidos e apreendidos por 30 dias, este é o prazo para a regularização. Caso o proprietário não regularize a situação, o material será destinado para leilão. Já os veículos com restrição de documento, serão recolhidos ao pátio da Ciretran-Campo Verde.

Os fiscais da Vigilância Sanitária também participaram da ação diante do risco de proliferação do mosquito Aedes Aegypti por causa do acumulo de água em peças e compartimentos das sucatas. A atuação visou remover os focos do mosquito transmissor da Dengue, Zika Virus e Chikungunya.