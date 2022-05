Queda brusca – Massa polar traz frio e Cuiabá pode chegar a 9ºC na próxima semana

Do: MidiaNews

Inpe diz que a partir de quarta-feira (18) a temperatura vai cair na Capital e em Chapada

Uma nova frente fria vai derrubar os termômetros na próxima semana em Cuiabá. A previsão é de que a temperatura comece a diminuir na quarta-feira (18), com a possibilidade de mínima de 12ºC e máxima de 21ºC. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe).

A queda será provocada por uma forte massa de ar polar que vai avançar por grande parte do Brasil a partir de segunda-feira (16). Alguns estados do sul do país podem enfrentar, inclusive, neve e chuva congelante.

Na capital mato-grossense, o frio deve intensificar na quinta-feira (19), com mínima de 9ºC e a máxima de 19ºC, segundo o Inpe. O site ainda atualizou a previsão para os próximos dias.

Mas, segundo o Clima Tempo, na sexta-feira (20), a mínima registrada deverá ser de 10ºC, enquanto a máxima volta a esquentar mais um pouco e chega a 28ºC.

No sábado (21), a cidade deve amanhecer com temperatura mínima de 7ºC, porém no decorrer do dia o calor deve voltar com máxima de 29ºC.

O clima em Cuiabá volta ao normal no domingo (22), com máxima de 30ºC.

Não há previsão de chuva durante todos esses dias.

Os números podem mudar conforme for se aproximando a próxima semana.

Em Chapada

A cidade vizinha da Capital também começa a registrar a queda de temperatura na quarta, com a mínima chegando a 13ºC, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 25ºC.

Na quinta, a temperatura volta a cair e Chapada deve amanhecer com mínima de 12ºC. Já a máxima no dia será de 26º.

Sexta também deve ser de frio na cidade. Caso previsão se concretize, a mínima será de 12ºC e a máxima promete ser de 26ºC.

O clima frio continua no sábado, com mínima de 11ºC na parte da manhã. No entanto, no decorrer do dia a temperatura volta a esquentar com máxima de 28ºC.

No domingo, a máxima aumenta para 29ºC e a mínima será de 12ºC novamente.

Também não há previsão de chuva nesses dias.