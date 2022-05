Projeto oferece fotos em lavoura de girassol em troca de alimentos para doar às famílias carentes de Campo Verde

Ideia surgiu a partir do interesse crescente pelas fotos no campo e a vulnerabilidade socioeconômica de várias famílias na comunidade da região.

A lavoura de girassóis cultivada pelo professor do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), do campus de São Vicente, Victor Arlindo, tornou-se um ponto para ‘selfies’. No local, em troca de uma foto, as pessoas podem doar, de forma opcional, alimentos não perecíveis para doar às famílias carentes de Campo Verde, a 139 km de Cuiabá, onde está localizada a plantação.