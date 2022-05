Projeto inovador em sustentabilidade garante à Campo Verde Prêmio SEBRAE

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde recebeu o Prêmio SEBRAE do Programa Cidade Empreendedora Sustentável na categoria inovação e sustentabilidade por realizar projeto pioneiro que promove a integração da sociedade, com foco na sustentabilidade, por meio da educação ambiental. Além disso, o projeto também estimula a educação alimentar e financeira e colabora com o desenvolvimento econômico local dos pequenos negócios ligados à agricultura familiar.

Para participar do projeto, alunos da Escola Municipal Paulo Freire utilizam uma moeda social adquirida através da troca por materiais recicláveis. A cada 10 embalagens recolhidas, eles têm o direito de trocá-las por uma moeda social. Assim, é possível fazer a aquisição de produtos da agricultura familiar. Depois disso, o produtor rural faz a troca da moeda social – que tem valor equivalente a R$ 1,00, no Sicredi Cooperativa Financeira, que é o parceiro investidor do projeto.

A partir de 2021, os investimentos anuais, através do patrocinador Sicredi, passaram de R$ 5 mil para R$ 35 mil.

A estratégia de integração da sociedade, com foco na sustentabilidade, por meio da educação ambiental coloca o município de Campo Verde em destaque como referência nas categorias inovação e sustentabilidade. “Campo Verde está participando do Programa Cidade Empreendedora Sustentável do Sebrae por entender que a educação ambiental e o desenvolvimento econômico são pilares importantes para o crescimento da sociedade. Um trabalho que está ligado à cadeia socioeconômica que criamos no município com a abertura do único Aterro Sanitário Público do Estado do Mato Grosso, além dos processos de reciclagem e coleta seletiva. Ideias que a nossa gestão deu a devida importância”, explica o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Henrique Soares.

RECICLAGEM

O material reciclável, coletado através da troca pela moeda social, é encaminhado para Cootramar, cooperativa de reciclagem responsável pela destinação correta das embalagens. Uma ação que incentiva a educação ambiental dos alunos e colabora com o trabalho dos catadores.

Ainda de acordo com o secretário, “o município, por conta do pioneirismo em inovação e sustentabilidade, passou a receber constantemente visita de outros municípios que desejam aprender mais sobre a moeda social que integra diversas secretarias como Educação, Ambiente e Desenvolvimento Econômico”, conclui.

Em julho, será feito o lançamento das ações do ano de 2022 e o objetivo da Prefeitura de Campo Verde é ampliar os trabalhos para que o projeto seja desenvolvido de forma mais ampla para que o município se destaque também na etapa nacional do Prêmio SEBRAE.