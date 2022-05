Programa Leão Amigo promove a doação de parte do Imposto de Renda para ações beneficentes

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Programa Leão Amigo é um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social que visa promover a doação de parte das tributações do Imposto de Renda por meio de uma parceria com o Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente para que esses recursos sejam repassados para as Organização da Sociedade Civil (OSC) de Campo Verde.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é formado por uma equipe de conselheiros (governamentais e não governamentais) com o objetivo de fazer o gerenciamento e distribuição dos recursos para instituições que solicitem apoio financeiro através da apresentação de projetos em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014. “Após a solicitação do recurso, os projetos são analisados pela comissão de monitoramento e avaliação e a partir disso passam pelo processo de análise e aprovação da mesa do conselho composta por oito conselheiros. Outra maneira de fazer a alocação dos recursos, é o próprio contribuinte fazer a indicação da instituição que deseja beneficiar com parte do imposto de renda através da chancela”, explica o presidente do conselho André Tavares.

Segundo a secretária de assistência social Rose Borges, a doação é importante para possibilitar a ampliação dos atendimentos das instituições de apoio as crianças e adolescentes. “Sua doação pode melhorar o trabalho das instituições sociais. Pois, é através dela que conseguimos ampliar os atendimentos e melhorar cada vez mais a qualidade dos trabalhos oferecidos para as nossas crianças e adolescentes”, afirma ao destacar a importância das ações para oferecer aos atendidos um futuro melhor.