Professor de educação física é assassinado após relatar ameaças em Dom Aquino

Uma testemunha relatou à Polícia Militar que estava com o professor na porta de casa e que uma motocicleta com dois homens se aproximou, um deles desceu da moto e questionou se o professor era o responsável pelo jogo de aposta. Com a afirmativa, o homem atirou por 14 vezes e fugiu.

A polícia realizou um cerco na cidade, mas não conseguiu localizar os suspeitos e nem identificá-los.

Segundo a PM, a testemunha relatou que, minutos antes do homicídio, o professor comentou que estaria sofrendo ameaças.

No relato, a testemunha disse à polícia que o professor estava gerenciando apostas esportivas na cidade de Dom Aquino sem pagar ‘taxas’ aos membros de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios de Mato Grosso.