Prefeitura de Campo Verde inicia processo de regularização fundiária urbana dos moradores do bairro Cidade Alta II

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Departamento de Habitação e Regularização Fundiária abriu, nesta quarta-feira (25), o processo de regularização fundiária dos terrenos urbanos no bairro Cidade Alta II.

O Projeto REURB’s (Regularização Fundiária e Urbana) tem o objetivo fazer a documentação para a entrega do título definitivo de posse dos moradores que são proprietários de lotes, mas que ainda não tem o título de propriedade.

Para dar entrada no processo, o morador precisa se dirigir até o Departamento de Habitação e Regularização Fundiária com documentos pessoas e o contrato da aquisição do imóvel.

O bairro ter cerca de 540 lotes, aproximadamente 300 estão com regularização pendente. A expectativa da Prefeitura de Campo Verde é concluir a regularização dos imóveis ainda em 2022.

ENTREGA DE TÍTULOS

Nos bairros Recanto do Bosque e João Tomazi, o processo de regularização já está em fase de registro dos títulos em cartório. A previsão é de que a documentação comece a ser entregue aos moradores a partir do mês julho.

Serviço:

Departamento de Habitação e Regularização Fundiária

Rua do Saber, 532, Recanto do Bosque, Campo Verde.

Telefone: (66) 3419-1025