Prefeitura de Campo Verde abre processo de licitação para operação dos quiosques de alimentação em praças públicas do município

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O edital de ampla concorrência para a operação foi lançamento em abril e está disponível no site da prefeitura. Os interessados devem enviar o recibo de retirada para o e-mail compras@campoverde.mt.gov.br.

O participante não pode esquecer de entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para fazer o agendamento da visita ao quiosque que pretende disputar em concorrência pública para concessão onerosa de uso e exploração comercial de espaços públicos.

ACESSE O EDITAL AQUI

Jessica Andrade Soares, 22 anos, trabalha em uma pastelaria no Centro Campo Verde e decidiu ter um negócio próprio. Por isso, ela está pleiteando os quiosques do edital.

“Eu acredito que com o meu negócio próprio terei mais oportunidades de crescimento porque o resultado só irá depender do meu desempenho”, diz.

Para participar do processo de licitação é necessário ter empresa aberta no ramo de alimentação. A abertura dos envelopes com as propostas está marcada para o dia 02 junho, às 08h, na sala de licitação da prefeitura.

PONTOS DE CONCESSÃO DE QUIOSQUES

Praça São João Paulo II: 2 quiosques;

Praça 4 de Julho: 1 quiosque;

Praça da Bíblia: quiosques 1 e 2 (concedidos juntos);

Parque das Araras:1 quiosque;

Praça São Miguel: 1 quiosque.