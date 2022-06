Prefeito de Campo Verde agradece Gilberto Figueiredo por gestão humanizada e ações conjuntas

Ex-secretário estadual de saúde visitou o município e se encontrou com prefeito, Alexandre Lopes

Assessoria

O prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes (PDT), recebeu o ex-secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, que cumpriu agenda em visita ao município. A primeira-dama, Rose Borges; a vice-prefeita e secretária municipal de saúde, Edna Queiroz junto à servidores municipais, também participaram do encontro. O objetivo foi debater pautas relacionadas à melhoria da saúde.

Gilberto agradeceu a receptividade e reforçou a importância que os gestores tiveram durante o enfrentamento a pandemia da Covid-19. “Ninguém faz gestão sozinho. Nesses três anos que estivemos na Secretaria, tivemos 142 secretários, porque em cada cidade, a SES teve um parceiro. E os secretários municipais foram peças fundamentais para o combate à pandemia”, destaca.

Já o prefeito avaliou a gestão da SES e agradeceu as parcerias firmadas com o executivo estadual. “Gilberto é um grande amigo de Campo Verde. Nós temos que reconhecer o quanto ele e sua equipe deram atenção ao nosso município. Fica aqui o nosso agradecimento ao Governo do Estado por todo esse empenho da Secretaria e justamente num momento complicado”, lembrou.

O prefeito também apontou as ações executadas de forma conjunta e integradas entre as secretarias. “Logicamente que o apresentamos também demandas para que a Secretaria de Estado nos trouxesse essa atenção. Nós precisamos enquanto pessoas e cidadãos campoverdenses, reconhecer o quanto momento em que tivemos uma grande agonia no período pandêmico e depois disso também. Estamos recebendo o Gilberto na nossa cidade hoje para falar sobre diversos assuntos e fazer os agradecimentos devidos”.

Além de agradecer o apoio, a vice-prefeita e secretária municipal Edna Queiroz, salientou ainda o olhar humano da gestão de Gilberto. “Todo o esforço e ajuda do secretário, o carinho que ele teve com os municípios durante esses anos é preciso agradecer sempre. Sabemos que foi preciso ter equilíbrio na hora de distribuir recursos para combater a Covid-19 e nisso tivemos sua atenção como todos os outros. ”, disse.