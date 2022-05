Ponte de madeira desaba e ‘engole’ caminhão em MT

A prefeitura disse que um desvio está sendo construído para amenizar o problema.

Segundo a Prefeitura de Rondonópolis, o caminhão estava com sobrepeso, o que pode ter ocasionado a queda. O município disse que está trabalhando na construção de um desvio e elaborando um estudo de viabilidade para definir a melhor proposta de execução.

O barulho causado no momento do acidente chamou atenção da comunidade e os vizinhos correram para ajudar no socorro. O motorista não se machucou. No entanto, como o caminhão estava carregado de concreto, o resgate ainda trabalha para a retirada do veículo.

A comunidade cobrou uma solução definitiva para a ponte. A construção é de uso do Assentamento São Francisco e outros da região. Pelo local, passam produções da agricultura familiar e o gado criado na região. Além disso, segundo os moradores, o local é linha do ônibus escolar.