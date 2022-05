Polícia prende ladrão que roubou a Martinello 8 vezes em um ano

Do: MidiaNews

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (27) um assaltante considerado de alta periculosidade e investigado em dez inquéritos por rubos a lojas na Capital. Somente contra a rede de lojas Martinello ele cometeu oito roubos em 2020.

A prisão foi feita por policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf).

O homem de 20 anos foi localizado em uma residência no Bairro Novo Paraíso 2, em Cuiabá.

Os investigadores chegaram ao imóvel após diligências que possibilitaram a localização e o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

De acordo com o delegado titular da Derf, Guilherme Bertoli, o criminoso responde a dez inquéritos instaurados pela unidade especializada entre 2020 e 2021.

Ele é investigado em oito inquéritos sobre roubos contra lojas da rede Martinello em 2020. Ele também é o autor de dois roubos a restaurantes de fast food ocorridos em 2019 e no ano passado (uma loja da Burger King e uma do China In Box).

Após a formalização do mandado de prisão preventiva, o criminoso será apesentado em audiência de custódia da Justiça.