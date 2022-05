Polícia prende em MT suspeito de estuprar e matar menino em GO

Com as características em mãos, tanto do suspeito quanto do veículo utilizado na fuga, e diante da gravidade dos crimes, teve início uma força tarefa para a sua captura.

V.C.S. foi localizado no perímetro urbano do município e encaminhado para a delegacia de Pontes e Lacerda. Posteriormente ele será transferido para ser julgado pela Comarca do estado de Goiás.

O crime

V.C.S. é o principal suspeito de ter estuprado e matado um menino de 10 anos na cidade de Maurilândia, no estado vizinho.

O corpo da criança, que estava desaparecida há três dias, foi encontrado em um milharal pela Polícia Civil de Goiás, no dia 26 de abril.

Segundo a imprensa local, o corpo estava de barriga para baixo e completamente despido. As roupas do menino, por sua vez, estavam há cerca de 30 metros de onde o corpo foi encontrado.

No dia 29 de abril a Polícia do Estado divulgou fotos do suspeito e revelou que ele tinha o costume de usar outros nomes. Ele não tinha passagens criminais anteriores.