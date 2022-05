Polícia Militar desarticula quadrilha e recupera 47 cabeças de gado roubadas

Os criminosos mantiveram vítimas em cativeiro durante a execução do crime

Hallef Oliveira | PMMT

Policiais militares desarticularam uma quadrilha composta por cinco homens, com idades entre 20 e 49 anos, e recuperaram 47 cabeças de gado roubadas de uma fazenda, na zona rural de São Pedro da Cipa. Na ação, registrada na noite desta quinta-feira (26.05), foram apreendidas diversas armas de fogo e munições utilizadas pelos suspeitos.

Por volta de 19h, a PM foi informada via 190 sobre um roubo em uma propriedade rural, próxima da rodovia MT-472. Foi solicitado apoio de todas as equipes policiais para realizar bloqueio na rodovia para interceptar a ação criminosa. Imediatamente, uma caminhonete foi abordada, onde estavam dois suspeitos.

Em vistoria ao veículo, os policiais encontraram duas espingardas, um revólver calibre .32 e um simulacro de arma de fogo. Questionados sobre o armamento, a dupla confessou que estaria participando de um roubo de gado e forneceu informações sobre outros criminosos, que estariam em um caminhão, transportando os animais subtraídos.

Na continuidade das diligências, um caminhão, com as características informadas pelos suspeitos, e um Corsa Sedan foram abordados no acostamento da rodovia BR-364. Em cada veículo havia um homem. No caminhão, estavam 26 cabeças de gado, que o suspeito informou se tratar do gado roubado da propriedade rural.

Em depoimento, o homem disse que o gado seria levado para o distrito de Fátima de São Lourenço, onde já estavam outras 21 cabeças de gado. No local informado pelos criminosos, foi localizado o restante das cabeças de gado que já haviam sido roubadas. O proprietário do local foi abordado e detido. Em buscas, foram encontradas uma espingarda calibre .28, uma pistola 9mm com dois carregadores e 27 munições.

Em contato com a fazenda onde ocorreu o crime, uma das vítimas afirmou que no início da manhã suspeitos encapuzados e armados foram até o local, renderam funcionários e os mantiveram em cárcere privado enquanto recolhiam e o gado que havia sido levado.

A vítima informou ainda que dois motoristas de caminhão, que haviam sido contratados para um frete, foram surpreendidos pelos criminosos e também foram rendidos e colocados no cativeiro junto com os funcionários da casa, enquanto os suspeitos utilizavam os veículos para fazer o transporte do gado.

Diante dos fatos, todos os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Jaciara, junto com todo o material apreendido com os criminosos. No local, foi realizado o registro do boletim de ocorrência e as demais providências cabíveis do caso.