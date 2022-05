Polícia Civil prende em Lucas do Rio Verde foragido da Justiça do Estado de São Paulo

Assessoria | Polícia Civil-MT

Um homem foragido da Justiça do Estado de São Paulo, foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, na tarde de domingo (22.05), no município de Lucas do Rio verde (354 km ao norte de Cuiabá), em ação para cumprimento de mandado de prisão

O suspeito de 47 anos estava a prisão preventiva decretada pela juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de São José dos Campos (SP), pelo crime de estupro de vulnerável.

Os policiais civis de Lucas do Rio Verde realizavam diligências, quando identificaram o procurado na região próximo à ponte do Rio Verde, sentido cidade de Sorriso.

Diante das informações, a equipe coordenada pelo delegado Eugênio Rudy Júnior, foi até o local indicado onde localizaram o homem. Ao ser abordado, o mesmo não ofereceu resistência.

Em cumprimento ao mandado de prisão, o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Lucas do Rio Verde para as providências cabíveis, sendo posteriormente apresentado e colocado à disposição do Poder Judiciário.