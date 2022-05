Polícia apreende 450 kg de pasta base de cocaína que estavam junto com pacotes de biscoito em MT

Mais de 450 quilos de pasta base foram apreendidas nesta quarta-feira (25) na BR-070, a 160 km de Cuiabá. Os maços de droga estavam escondidos em caixas de biscoitos em um caminhão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou a mercadoria ilegal e prendeu o motorista.

O superintendente de operações da PRF, Israel Soares, disse que a droga foi localizada no momento em que eles pediam os documentos do veículo. O suspeito tinha colocado os entorpecentes no meio de alimentos, mas ela foi notada pelos agentes de segurança.