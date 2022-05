Período chuvoso dificulta a plantação de hortaliças em MT e seca pode aumentar a produção em 30%

Por Elka Candelária, TV Centro América

O período chuvoso dificulta a plantação de hortaliças em Mato Grosso. De acordo com o horticultor Raimundo Evangelista de Souza, a seca pode aumentar a produção em 30% neste ano se comparado com 2021. As plantações do estado não dão conta do consumo e os produtos cultivados são direcionados localmente para mercados, feiras e restaurantes.

Em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, 115 produtores são acompanhados pela Secretaria Municipal de Agricultura. A produção média diária do município é de 2 mil sacolas de alface, 600 de rúcula, 500 de couve, entre outras folhosas.

Quanto à produção de legumes, a média é de 35 caixas diárias de quiabo, de jiló e de maxixe e 25 de abobrinha.