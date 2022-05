Pastor suspeito de estuprar quatro fiéis e passar ‘óleo ungido’ nas partes íntimas delas é interrogado em MT

Por g1 MT

O pastor Lourival Santos Andrade, de 42 anos, preso por suspeita de estuprar quatro fiéis e passar ‘óleo ungido’ nas partes íntimas delas foi interrogado nessa quarta-feira (18), em Cuiabá. De acordo com a delegada Jannira Laranjeira, o pastor disse ter três igrejas em municípios do estado, mas não comentou sobre os abusos. Foram encontrados na casa dele papeis com anotações sobre o que ele diria na defesa.

Conforme as investigações, Louviral teria estuprado quatro vítimas, duas delas sendo menor de idade, em Confresa, a 1.160 km de Cuiabá. A delegada informou que o suspeito respondeu apenas a primeira parte do interrogatório e, que sobre os abusos, manifestou o direito de permanecer calado.