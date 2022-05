Pastor suspeito de estuprar fiéis em supostos ritos religiosos na igreja é preso em MT

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram em agosto do ano passado, após o registro do primeiro boletim de ocorrência contra o pastor.

Conforme as denúncias feitas à polícia, os crimes eram cometidos sempre da mesma forma. Durante momentos de oração, o líder religioso falava que tinha que passar óleo ungido nas partes íntimas das vítimas, pois alguém havia feito ‘magia negra’.

Segundo a polícia, o investigado levava as mulheres, maiores e menores de idade, para um quarto ou outro cômodo da igreja, passava o produto no corpo e nas partes íntimas delas e, em seguida, praticava os abusos.

Uma das vítimas contou que participava de uma conferência na igreja, quando o suspeito a chamou em um quarto fechado e acariciou as partes íntimas dela, usando argumentos ligados ao ministério pastoral a ele confiado.