Organização criminosa investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é alvo de operação da PF em MT

Conforme as investigações, a organização adquiria cocaína no município de Porto Esperidião, acondicionava em Mirassol D`Oeste, para, depois, distribuí-la em Cuiabá.

A polícia informou ainda que, no decorrer da apuração do caso, com o apoio do setor de inteligência da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), também foi possível interceptar dois carregamentos de drogas, totalizando 210 quilos de cocaína apreendidos.