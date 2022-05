Operação integrada cumpre buscas e prisões contra grupo envolvido em roubos em Campo Verde

Um dos mandados foi cumprido dentro da Penitenciária Central do Estado

Raquel Teixeira | Polícia Civil-MT

Uma operação integrada, coordenada pela Delegacia da Polícia Civil em Campo Verde, cumpriu nesta terça-feira (17.05) seis mandados de prisão e de busca e apreensão contra envolvidos em roubos no município, em que as vítimas foram torturadas psicologicamente.

Um dos envolvidos nos roubos teve o mandado cumprido dentro da Penitenciária Centrtal do Estado, onde está detido por outro crime.

As ordens judiciais foram deferidas pelo juízo da Comarca de Campo Verde. A operação contou com apoio de equipes da Polícia Militar, Polícia Penal e unidades da Diretoria de Atividades Especiais no cumprimento dos mandados nos municípios de Campo Verde e Cuiabá.

Na Capital, os mandados foram cumpridos nos bairros Jardim Aroeira, Tijucal, São João Del Rey e , além da Penitenciária Central do Estado.

O delegado Philipe de Paula Pinho explica que a operação é uma continuidade a ações anteriores deflagradas pela Polícia Civil para frear um grupo que atua no roubo a residências com restrição de liberdade, além da transferências de valores mediante Pix da conta das vítimas, após tortura psicológica.

“Ainda há um foragido, que está com mandado em aberto, mas a Polícia Civil segue as buscas para a localização e prisão”, destacou o delegado.

Durante as buscas foi apreendida uma arma de fogo (revólver calibre 38) e apreendidos um veículo HB 20 roubado em Campo Verde no final de abril e um projetos furtado de uma escola.

Participaram da operação equipes da Delegacia de Campo Verde, da GCCO, Delegacia de Entorpecentes, Deccor, Polinter, Defaz e as Polícias Militar e Penal.