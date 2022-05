Obra para captação de água do Rio Sepotuba é autorizada pela Sema em Tangará da Serra (MT)

Crise no abastecimento

Em novembro do ano passado, a crise do abastecimento de água se agravou em Tangará da Serra e o abastecimento passou a ser feito em apenas dois dias na cidade.

À época, caminhões pipa foram contratados para levar água do Rio Sepotuba para tratamento na Estação de Tratamento de Água (ETA).

A situação só melhorou no fim de dezembro após o registro de uma chuva mais intensa e o trabalho de bombeamento de água do córrego russo para aumentar o nível do reservatório da estação de tratamento.