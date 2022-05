O que se sabe e o que falta esclarecer sobre o caso do jovem cuiabano que saiu da França e desapareceu no aeroporto de SP

“Pelo que eu vi, penso que ele estava perdido. Ele não sabia onde estava”, disse a mãe.

Não. Por essa razão, a mãe pediu para uma amiga ajudá-lo quando ele chegasse em São Paulo. No entanto, os horários não bateram e eles nem chegaram a encontrar. A mulher chegou no local às 8h05, e João foi visto saindo a pé do aeroporto às 7h40.

Qual a linha de investigação?

A Polícia Civil disse que analisou as imagens de segurança do aeroporto e cumpriu diligências na comunidade no entorno do local onde ele foi visto pela última vez. A família também tem ido em busca do jovem pela comunidade Malvinas, próxima ao aeroporto.

Celma disse que eles também colaram cartazes em vários postes do bairro, mas até agora apenas ouviram suposições e nenhuma informação concreta sobre onde ele possa estar.

Equipes do setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), da seccional de Guarulhos, está trabalhando no caso em conjunto com a Delegacia de Atendimento ao Turista (DEATUR).