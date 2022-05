Novas vagas para agentes de alfabetização são divulgadas em Campo Verde – MT

Os interessados devem obter no mínimo graduação de ensino médio; confira

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura da rede Municipal de Campo Verde, estado do Mato Grosso, torna pública o Processo Seletivo para a seleção e constituição do banco de assistente voluntário de alfabetização, para o programa Tempo de Aprender. Os assistentes atuarão nas escolas públicas, com intuito de desenvolver com o êxito o processo de alfabetização.

Este Processo Seletivo destina vagas para agentes de alfabetização, competindo-o realização das atividades de acompanhamento pedagógico sob a coordenação e supervisão do professor alfabetizador, devendo o candidato aprovado, promover a progressão da aprendizagem, dos estudantes matriculados do primeiro ao segundo ano inicial do ensino fundamental. É necessário que o candidato tenha diploma de graduação em pedagogia, normal superior, curso de ensino médio, na modalidade magistério e curso de ensino médio, na modalidade “normal médio” ou declaração cursando.

Os candidatos aprovados devem cumprir carga de no máximo 40 horas semanais, onde receberá R$ 150,00 por turma durante oito meses, podendo assumir ao máximo oito turmas de 5 horas semanais.

Interessados podem se inscrever gratuitamente a partir do dia 16 a 20 de maio de 2022, das 7h às 11h e das 13h às 17h na secretaria de educação do município, devendo comparecer com documento de identidade com foto, formulário de inscrição a ser preenchido no ato da inscrição.

Para a seleção do candidato, analise das contagens do tempo de serviço na função (professor alfabetizador, monitor de acompanhamento pedagógico e assistente de alfabetização), recebe mais pontos os candidatos que forem professores licenciados em pedagogia ou normal superior. Na primeira etapa o máximo de pontos são cinco.

A divulgação das notas obtidas nas etapas avaliativas será no dia 23 de maio de 2022, podendo o candidato averiguar sua posição, enquanto que o resultado da classificação final, sai no dia 26 de maio de 2022.

O contrato de trabalho terá prazo de sete meses.