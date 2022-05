Mulher é assassinada e deixada dentro de Toyota Corolla em Alta Floresta

Do: MidiaNews

Caso aconteceu na manhã desta quinta-feira; um suspeito foi preso em flagrante

Uma mulher 29 anos foi assassinada e deixada dentro de um Toyota Corolla na manhã desta quinta-feira (19), no Centro de Alta Floresta (790 km de Cuiabá). A vítima foi identificada por Aniely Alves de Souza. Um suspeito foi preso em flagrante.

Segundo informações da ocorrência, a Polícia Militar foi informada por volta das 8h de que havia um veículo parado na rua D-4 e que a pessoa que estava dentro poderia estar morta.

Os policiais foram até o local e constataram o óbito, ela estava deitada sobre os bancos dianteiro do veículo. Em seguida, a PM acionou a Polícia Civil.

Ao chegar, os policiais civis iniciaram as primeiras análises para a investigação e acabaram por prender em flagrante suspeito pelo feminicídio.

Ele tinha ido novamente até o local do crime, conforme disse aos policiais, para “jogar um lixo”.

O suspeito então foi confrontado pelos PMs, que notaram contradições no seu relato, demonstrando estar bastante nervoso. Durante o interrogatório, ele confessou o crime.

A vítima apresentava perfurações no corpo aparentando ser golpes de faca e queimaduras em várias parte do corpo. Uma bolsa feminina com sinais de incêndio também foi encontrada, lá teria os documentos da vítima. Além disso, os policiais encontraram uma faca próximo aos pés da vítima.

O suspeito foi encaminhado para delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.