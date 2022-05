MT registra o maior volume de apreensão de cocaína em 2021, diz PRF

Os dados constam na edição do anuário de atuação da PRF em 2021, divulgado nesta semana.

O grande volume de apreensão de cocaína no estado é mais que o dobro do segundo colocado, o estado de Mato Grosso do Sul, que registrou 5,2 mil kg apreendidos em 2021. Em terceira lugar, está Goiás, onde foram apreendidos 3,6 mil kg da droga.