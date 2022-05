MP investiga cooperativa que usava funcionários fantasmas para desviar mais de R$ 500 mil em MT

O Ministério Público (MP-MT) está investigando uma cooperativa que usava funcionários fantasmas para desviar mais de R$ 500 mil em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. De acordo com as investigações, os possíveis desvios eram realizados na Secretária Municipal de Saúde.

O prefeito de Sorriso Ari Lafin (PSDB) protocolou um pedido de investigação sobre as possíveis irregularidades.

De acordo com as investigações, um servidor público era o fiscal e responsável por acompanhar a execução do contrato. Ele atestava que havia seis funcionários trabalhando no local.

Conforme a denúncia, o pagamento para esses supostos funcionários era liberado e o servidor público teria recebido esse dinheiro.

O secretário de Administração de Sorriso, Estevam Calvo Filho, informou que o servidor já foi afastado e que ele será penalisado através de um processo administrativo disciplinar.

“Estamos abrindo todos os processos administrativos necessários. Vamos averiguar quem são as pessoas envolvidas e penalisá-las por isso administrativamente. As primeiras informações que tivemos através dos holerites, é que parte desses valores eram feitos na conta da mulher dele e a outra parte não sabemos como ele retirava o pagamento”, disse.