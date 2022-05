Motorista de ônibus que sofreu acidente na BR-163 estava dirigindo há mais de 10 horas, diz PRF

Nesta quarta-feira (18), a PRF revisou o número de mortes no acidente de 11 para oito, informando que houve um equívoco porque foi feita a contagem no local e somado ao dos hospitais.

Segundo o superintendente da PRF, Francisco Élcio Lucena, as informações iniciais apontaram que o motorista do ônibus teria dormido ao volante.

“O motorista estava com uma jornada de mais de 10 horas. Ele saiu à meia noite de Cuiabá e teve um problema em Lucas do Rio Verde (MT), ficou parado quatro horas e, após às 13h se envolveu no acidente. Então acreditamos que o motorista cochilou no volante e invadiu a pista contrária”, afirma.

O perito Leandro Valendorf explicou que em uma das pistas havia uma marca de frenagem produzida pelo ônibus, que indica que o coletivo invadiu a pista contrária. Ele explicou também que a alta velocidade não foi a causa do acidente, inicialmente.

O ônibus havia saído de Cuiabá com destino a Sinop, a 503 km da capital, e faria a última parada antes da chegada. O acidente ocorreu entre Sinop e Sorriso. Já a carreta havia partido de Sinop com destino a Rondonópolis.

O delegado de Sinop e Vera, responsável pela investigação, Paulo César Brambilla Costa, afirma que a Polpicia Civil ainda está coletando informações e em busca das testemunhas,

“São vários elementos que temos que coletar. As investigações estão no início, as testemunhas já vieram a delegacia e no final de tudo, será determinada a possível responsabilidade criminal. Toda a investigação será encaminhada ao Poder Judiciário, mas ainda está no início. A princípio o crime seria de homicídio culposo na direção de veículo, previsto no Código de Trânsito Brasileiro”, explica.

O motorista do veículo ficou preso às ferragens e teve o braço amputado no momento da batida, mas foi encontrado com vida. Ele está internado em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo a PRF, o ônibus transportava 45 passageiros.