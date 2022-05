Motociclista perde o controle, acaba atropelado por ônibus e morre em Cuiabá

Pelas imagens é possível ver que a vítima conduzia a moto ao lado do ônibus, quando perde o controle do veículo e cai próximo a roda do ônibus, e é esmagado pelo coletivo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo primeiras informações, havia óleo na pista.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e a Polícia Civil apuram as causas do acidente.

Em nota, a empresa responsável pelo transporte lamentou a fatalidade e se solidarizou com a perda e a dor dos familiares do motociclista.