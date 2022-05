Motociclista entra na contramão, bate em Uno e morre em MT

Do: MidiaNews

Vítimas que estavam no carro também sofreram ferimentos e foram encaminhadas para o hospital

O motociclista Gilmar Nunes da Silva, de 43 anos, morreu no sábado (21), após bater de frente com um veículo Fiat Uno, na MT-208, zona rural de Aripuanã (946 km de Cuiabá).

De acordo com o boletim de ocorrência, Gilmar estava em uma moto Honda Bros 125 e um casal, homem de 23 e mulher de 21, estava no Uno.

Aos policiais, o casal contou que trafegava sentido Aripuanã-Tudelândia e que a vítima vinha no sentido contrário. Eles disseram que viram o farol da moto, que veio na contramão, quando colidiu com o carro.

Com o impacto, o veículo teria capotado cerca de 3 vezes. Testemunhas que passavam pelo local acionaram as autoridades.

Gilmar ficou com ferimentos no rosto, no tórax, nos braços, pernas, pés e teve uma fratura exposta no abdômen.

O casal apresentava ferimentos no rosto, nos braços e nas pernas. As vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas para o hospital.

O caso é apurado pela Polícia Civil.