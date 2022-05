Motociclista bate em carro, gira no ar e sai andando; veja vídeo

Do: MidiaNews

Imagens foram registradas por câmeras de segurança de um estabelecimento em Tapurah

Uma câmera de segurança flagrou o momento de um acidente entre uma moto e um carro em uma rotatória de Tapurah (428 km de Cuiabá), na segunda-feira (2). O motociclista é arremessado e chega a girar no ar.

O acidente envolveu um Ford Fiesta branco e uma Honda Titan. O carro seguia pela Avenida das Flores e a moto pela Avenida Rio Grande do Sul.

A moto vem em alta velocidade e ambos os veículos não reduzem no cruzamento da rotatória. O carro atinge a motociclista de frente e o condutor da moto dá um giro no ar e cai no chão.

O automóvel após bater perde a direção, arrasta a moto por alguns metros e atinge um estabelecimento.

O motociclista conseguiu se levantar e a condutora do carro também saiu em pé do veículo. As vítimas não tiveram lesões graves.

O caso deve ser investigado.

Veja o vídeo: