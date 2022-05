Morre terceiro trabalhador vítima de desabamento em Rondonópolis

Do: MidiaNews

Diego Roberto estava internado na UTI; outro trabalhador continua hospitalizado

Morreu nesta segunda-feira (16) mais um trabalhador da fábrica de fertilizantes onde houve um desabamento no último sábado (14), em Rondonópolis. Agora são três as vítimas fatais do acidente. Dois colegas dele morreram ainda no local.

Diego Roberto Rafael Pereira da Silva, 32 anos, sofreu uma parada cardíaca no Hospital Unimed, onde estava internado. Um quarto trabalhador continua hospitalizado.

Conforme a imprensa local, Diogo estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Conforme o hospital, o acidente causou compressão traumática sobre o tronco e bacia do paciente, que teve fratura cominutiva (quebra de ossos em mais de dois fragmentos) na bacia, hematoma retroperitoneal (na região do corpo onde ficam órgãos como pâncreas, rins e parte do intestino) e choque hemorrágico.

As duas vítimas que morreram no local foram identificadas como Ildoney de Jesus Alves, 36 anos, natural de Goiás, e Weverton Aparecido de Souza Costa, de 19, natural de Rondonópolis.

O caso

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu quando os trabalhadores acompanhavam o carregamento de uma carga de fertilizantes.

A estrutura que faz o carregamento colapsou e caiu sobre o caminhão e os funcionários.

Um deles conseguiu sair ileso, segundo os bombeiros. Outros quatro foram soterrados.

Dois deles foram retirados com vida e encaminhados para uma unidade hospitalar.