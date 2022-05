Mobilidade Urbana: DNIT retoma obras para construção de três rotatórias em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais segurança no trânsito, três rotatórias serão construídas em pontos estratégicos de Campo Verde: no entroncamento da Rodovia BR 070 com a Avenida César Lima; na região do Aeroporto Municipal no encontro da BR 070 com a Avenida América; e na intercessão das rodovias BR 070 e MT 244.

A implantação das rotatórias é uma reivindicação antiga da população, já que os trechos apresentam um preocupante índice de acidentes. Por isso, as obras foram iniciadas desde o primeiro ano da gestão do Prefeito Alexandre Lopes.

A prefeitura de Campo Verde conseguiu viabilizar a execução das obras junto ao DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, através de emenda do Senador Carlos Fávaro. O recurso alocado nesses projetos fará com que o município ofereça condições de trafegabilidade mais seguras e agilidade no deslocamento dos motoristas que precisam acessar os bairros no entorno da BR 070.

Na saída para Primavera do Leste, a obra, com execução iniciada no fim do ano passado, precisou passar por um trabalho de adequações no solo, uma vez que durante as escavações foi identificado um depósito de lixo e entulho. Deste modo, foi necessário fazer um trabalho de remoção dos resíduos. Além disso, o período chuvoso também prejudicou o cronograma de obras que já foi retomado esta semana.

De acordo com o Alexandre Lopes, as rotatórias fazem parte da iniciativa de fazer com que o município avance em mobilidade urbana. “Nós, desde o início, tínhamos o conhecimento dessa demanda da sociedade e, por esse motivo, colocamos essas obras como prioridade. Agradecemos a parceria com o DNIT e o apoio do Senador Carlos Fávaro que, através de emenda, conseguiu viabilizar esse recurso importante para melhorar o transito de Campo Verde em trechos importantes. Assim, conseguiremos fazer com que o risco de acidentes seja reduzido, já que, com as rotatórias, a distribuição do trânsito será feita de forma mais organizada e segura”, afirma o prefeito.