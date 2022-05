‘Médicos fantasmas’ contratados em pronto-socorro de Cuiabá eram pedreiros e motoristas por aplicativo, diz delegado

“A Secretaria Municipal de Saúde informa que mantém-se à disposição das autoridades na apuração de qualquer irregularidade apontada, mantendo a lisura e a responsabilidade na administração pública”, diz trecho da nota.

A investigação teve início em 2021 e constatou que servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, valendo-se de contratações diretas ocorridas no período da Pandemia de Covid -19, passaram a cadastrar no sistema interno de admissão da secretaria ‘servidores fantasmas’ como se estivessem exercendo as funções de médicos no HPMC.