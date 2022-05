Marido é preso suspeito de agredir a mulher grávida e a enteada de 12 anos

No hospital foi informado que o autor das agressões era o companheiro da mulher, que está gestante. Conforme apurado, além da esposa de 31 anos, o suspeito também agrediu a enteada de 12 anos, a qual apresentava machucados pelo corpo.

A adolescente contou que foi agredida pelo padrasto com vários socos no rosto e corpo. Na ocasião, ela contou que desde quando o suspeito foi morar com a família no ano de 2020, tanto ela quanto sua irmã de 11 anos, vinham sofrendo abusos sexuais praticados pelo companheiro da mãe.