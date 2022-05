Mãe é acusada de abandonar filho de 3 anos no hospital em Juína

Do: MidiaNews

Ela alegou que uma parente havia se comprometido a ficar com a criança, mas não apareceu

Uma criança de 3 anos foi abandonada pela mãe, de 29, na noite de segunda-feira (9) enquanto fazia um tratamento no Hospital Municipal Dr. Hideo Sakuno, em Juína (a 740 quilômetros de Cuiabá).

Segundo uma das conselheiras tutelares que a tendeu à ocorrência, em entrevista coletiva, a equipe de plantão foi acionada por volta das 21h por um enfermeiro da unidade.

De acordo com o funcionário, a mulher saiu do hospital no início da tarde, por volta das 14h, e não voltou para acompanhar a criança que se encontrava hospitalizada com um dreno no pulmão.

As conselheiras foram até a casa da avó materna do menino para averiguar o endereço da mãe, que não constava nos registros da unidade.

Com o endereço em mãos, as conselheiras ficaram cerca de uma hora e meia em frente à casa da mulher, que não atendeu a equipe.

Segundo o relato, o som estava ligado e bastante alto e em determinados momentos ela chagava a desligá-lo, mesmo assim não atendeu as conselheiras.

A mulher foi localizada na manhã de terça-feira (10) e alegou que não voltou ao hospital por ter falado com uma parente que havia se prontificado a ficar em seu lugar, mas não apareceu.

O menino estava há mais de um ano sob os cuidados do pai, que recentemente sofreu um infarto e está internado na mesma unidade.

Os outros três irmãos da criança, por ora, estão aos cuidados da avó materna.

A mulher foi advertida e o hospital registrou um boletim de ocorrência sobre o caso.

A Polícia Civil acompanha o caso.