Linha de atendimento do Samu está fora do ar em MT e ligações devem ser feitas ao 190

Por g1 MT

Linha de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está fora do ar em Mato Grosso. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), as ligações para solicitar o serviço devem ser feitas ao 190.

A SES informou que, atualmente, a linha 192 de atendimento está temporariamente fora do ar devido ao rompimento de uma fibra.

Durante o processo de manutenção, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) registrará a chamada e encaminhará às equipes do Samu.

Não há informações de quando a linha será restabelecida.

Conforme a Secretaria, as equipes estão trabalhando para restabelecer a linha do Samu o mais breve possível.