Ligações normalizadas – Linha 192 do Samu retoma atendimentos à população

Enquanto o atendimento esteve paralisado, o Samu contou com o apoio das equipes do Ciosp, que registraram as chamadas de urgência pelo 190

Ana Lazarini | SES-MT A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informa que retomados os atendimentos pela linha 192 do Samu. A linha foi afetada pelo rompimento de uma fibra e ficou indisponível até 14h30 desta sexta-feira (27.05). Durante o período de queda da linha, o Samu contou com o apoio das equipes do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que registraram as chamadas de urgência pelo 190 e encaminharam às equipes de Saúde.