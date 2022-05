Justiça manda suspender concurso e exige gravações do teste físico feito por candidatos a cargos na polícia em MT

“A negativa da banca examinadora não encontra amparo legal, muito menos constitucional. O acesso à filmagem do exame físico é a única forma de permitir a averiguação da inexistência de erros na análise da comissão, possibilitando ao candidato o direito de recorrer, ou não, de forma assertiva de eventual resultado negativo”, diz em trecho da decisão.

Ainda de acordo com a decisão, o concurso deve permanecer suspenso enquanto a disponibilização das gravações e a reabertura do prazo recursal não forem tomadas, considerando que haverá alteração no cronograma.