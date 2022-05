Justiça determina fiança de R$ 48,4 mil para acusado de matar motorista de app e passageira ao dirigir na contramão em Várzea Grande

No entanto, a soltura só deve acontecer mediante o pagamento de fiança de R$ 48.480 mil. Até as 18h (horário de Mato Grosso) desta terça-feira, ele ainda não havia pago o valor e, por isso, continua preso. A defesa do mecânico já pediu à Justiça a diminuição do valor da multa.

Jefferson é investigado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado por influência de álcool e lesão corporal. Os desembargadores acataram o argumento da defesa de que não há previsão legal de prisão preventiva para crimes dolosos.

O relator do caso, desembargador Marcos Machado, destacou que a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade do crime.

No entanto, lembrou que o mecânico de bicicletas é réu primário, não tem antecedentes criminais, possui endereço fixo e o fato de não haver data estimada para a finalização do inquérito que apura o acidente.