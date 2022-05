Juiz de Mato Grosso envia carta rogatória para que Emmanuel Macron, o presidente da França, se manifeste sobre danos ambientais

Três organizações civis reivindicaram que, a partir de 2018, aumentaram os incêndios florestais na área de influência da hidrelétrica, provocando danos ambientais.

O pedido incluiu uma menção a Macron, a quem o juiz qualificou como um “defensor do meio ambiente” que “tanto palpita” nas questões ambientais do Brasil, “tecendo inúmeras críticas sobre a proteção do meio ambiente” no país.

Segundo denúncia das organizações, a empresa controlada pela EDF estaria sendo negligente na prevenção dos incêndios.

A empresa Sinop Energia informou que segue “rigorosamente a legislação brasileira e cumpriu todas as exigências do licenciamento ambiental” definidas pelas autoridades.