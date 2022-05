Jovem de 22 anos bate moto em viatura da PM e morre em Primavera do Leste

Do: MidiaNews

Acidente foi registrado na manhã de domingo em Primavera do Leste; caminhão atrapalhou visão

Uma motociclista morreu, na manhã de domingo (15) em Primavera do Leste (a 236 quilômetros de Cuiabá), após bater contra uma viatura da Polícia Militar. A mulher foi identificada como Mônica Louisa de Paula, de 22 anos.

Conforme a Polícia Civil foram três veículos envolvidos no acidente: a motocicleta Honda Biz pilotada por Mônica, a caminhonete Chevrolet S10 da PM e um caminhão Volvo.

O caminhão era um reboque carregado de milho e estava estacionado em desacordo com as normas de trânsito. O veículo teria atrapalhado o campo de visão de ambos os condutores, resultando na colisão.

O policial afirmou que trafegava pela rua Olivério Porta, em uma velocidade compatível com a via. Ao se aproximar de um cruzamento, disse ter reduzido ainda mais a velocidade, pois havia uma fila de caminhões estacionados, incluindo o reboque que atrapalhou sua visão.

O choque aconteceu na transversal e com o impacto da batida Mônica caiu no chão. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e confirmou a morte da jovem ainda no local.

O motorista do caminhão foi encontrado perto de onde o acidente aconteceu. Ele optou por não prestar declarações sobre ter estacionado em desacordo com as normas de trânsito e alegou não ter presenciado a colisão.

A Polícia Civil e a Politec (Perícia Oficial de Identificação Técnica) estiveram no local e realizaram os procedimentos de investigação e perícia.

Os condutores da viatura e do caminhão foram apresentados na delegacia. O caso foi registrado como homicídio culposo (quando não há a intenção de matar) na direção de veículo.

Nas redes sociais familiares e amigos lamentaram a morte da jovem.