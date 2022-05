Jovem de 19 anos sai da França para visitar o pai em MT e desaparece ao fazer conexão em aeroporto

O pai de João Vitor, o cabelereiro Jari Aparecido da Silva Morais, contou que o jovem saiu de Paris, na França no dia 12 de maio e chegou às 5h05 do dia 13 em Guarulhos. Ele faria uma conexão com destino a Cuiabá, pegando outro voo às 16h, mas não embarcou.

Jari contou que João Vitor e outros dois filhos dele são cuiabanos e foram morar na França quando tinham 11 anos após a separação dele com a ex-mulher. Após ela se estabilizar no país, as crianças se mudaram para Paris e moram no local atualmente.

De acordo com o cabelereiro, ele e a ex-mulher possuem uma boa relação e João Vitor pediu para visitar o pai e passar um tempo em Cuiabá. Ele embarcou na França no dia 12 deste mês e chegaria em Cuiabá no outro dia.