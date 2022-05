Insegurança em Chapada – Empresária e filho são sequestrados e torturados durante roubo

Do: MidiaNews

Criminosos obrigaram a vítima afazer transferências de sua conta; eles foram deixados em Cuiabá

Uma empresária de 51 anos e seu filho, de 14, foram sequestrados e torturados por criminosos armados nesta quinta-feira (19). Os dois foram abordados dentro de casa, em Chapada dos Guimarães, e trazidos para Cuiabá, onde viveram momentos de terror.

Enquanto estavam como reféns, as vítimas foram submetidas à tortura física e psicológica e a empresária, que é proprietária de um mercado, precisou fazer transações financeiras de valores significativos. A quantia não foi detalhada.

Após as vítimas serem abandonadas na Capital, a Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas pelos sequestradores.

Quatro homens agiram no crime. Conforme informações obtidas pela PM, um dos ladrões é morador do Bairro São Sebastião e o outro do Bairro Cohab, ambos em Chapada. Já o endereço dos comparsas não foi informado.

Com os endereços em mãos, os militares foram até uma das casas, onde encontraram um suspeito. Ao perceber a chegada da viatura, consta no B.O. que o homem apresentou nervosismo, mas não tentou fugir.

Ele foi abordado e revistado. Com o homem, a PM encontrou R$ 1.400. Ao ser questionado sobre o sequestro, ele confessou a participação.

Após a confissão, foram realizadas buscas em seu quarto, onde foram localizados mais dinheiro em espécie e uma faca, que ele afirmou ter sido usada para ameaçar as vítimas.

Após prenderem o primeiro suspeito, os policiais seguiram até a segunda residência indicada. No endereço encontraram o alvo, que também confessou a participação.

Ambos foram algemados e encaminhados para a delegacia, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência. Eles foram autuados por violação de domicílio, roubo, sequestro e cárcere privado e tortura mediante sequestro.

A Polícia faz buscas para identificar os outros dois suspeitos apontados como comparsas do crime.