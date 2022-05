Inmet emite alerta de ‘onda de frio’ em 75 cidades de Mato Grosso; mínima na Capital pode chegar a 7ºC durante a semana

Do: Olhar Direto

Confirmando a previsão de chegada da massa polar vinda da região Sul do país, Cuiabá teve queda de temperatura e registrou 18ºC nesta segunda-feira (16). A cidade deve registrar mínima de 7ºC na sexta-feira (20). Os dados são do Climatempo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta de onda de frio para a Capital e mais 74 municípios matogrossenses.

De acordo com o Inmet, o alerta tem início às 15h e termina na quarta-feira (18), às 23h59. O aviso prevê risco à saúde, com temperatura 5ºC abaixo da média por um período de três a cinco dias. No total, 75 municípios do estado receberam o alerta.

Veja a lista:

Acorizal

Alto Araguaia

Alto Garças

Alto Paraguai

Alto Taquari

Araguaiana

Araguainha

Araputanga

Arenápolis

Barão de Melgaço

Barra do Bugres

Barra do Garças

Cáceres

Campo Novo do Parecis

Campos de Júlio

Campo Verde

Chapada dos Guimarães

Comodoro

Conquista D’Oeste

Cuiabá

Curvelândia

Denise

Diamantino

Dom Aquino

Figueirópolis D’Oeste

General Carneiro

Glória D’Oeste

Guiratinga

Indiavaí

Itiquira

Jaciara

Jangada

Jauru

Juscimeira

Lambari D’Oeste

Mirassol d’Oeste

Nobres

Nortelândia

Nossa Senhora do Livramento

Nova Brasilândia

Nova Lacerda

Nova Marilândia

Nova Olímpia

Nova Xavantina

Novo São Joaquim

Paranatinga

Pedra Preta

Planalto da Serra

Poconé

Pontal do Araguaia

Ponte Branca

Pontes e Lacerda

Porto Esperidião

Porto Estrela

Poxoréu

Primavera do Leste

Reserva do Cabaçal

Ribeirãozinho

Rio Branco

Rondonópolis

Rosário Oeste

Salto do Céu

Santo Afonso

Santo Antônio do Leste

Santo Antônio do Leverger

São José do Povo

São José dos Quatro Marcos

São Pedro da Cipa

Sapezal

Tangará da Serra

Tesouro

Torixoréu

Vale de São Domingos

Várzea Grande

Vila Bela da Santíssima Trindade

Previsão para Cuiabá

Ainda conforme a previsão estendida do Climatempo, nesta terça-feira (17), Cuiabá deve registrar mínima de 16ºC e máxima de 26ºC. Na quarta-feira (18), a temperatura segue caindo e a mínima vai para 12ºC e máxima para 22ºC.

Na quinta-feira (19), a Capital deve registrar mínima de 8ºC e máxima de 22ºC. Já na sexta-feira (20), a mínima deve ser de 7ºC, com máxima de 23ºC.

Tempo instável no Centro-Sul do País

Conforme o Climatempo, grande parte do Centro-Oeste deve registrar pancadas de chuva isolada nesta segunda-feira (16). As temperaturas ficam mais baixas em Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso. Apesar da variação de nebulosidade, não chove em Campo Grande. No sul de Goiás, muitas nuvens de formam e chove em vários momentos, mas ainda de forma isolada. No Distrito Federal e na capital Cuiabá, sol e pancadas de chuva a partir da tarde, mas sem grandes volumes.