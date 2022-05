IML procura por familiares de homem encontrado morto no centro de Campo Verde

Cadáver foi encontrado na região central da cidade, vítima de golpes de arma branca

Com informações O Livre

O corpo de um homem não identificado se encontra na Gerência de Medicina Legal de Primavera do Leste (234 km de Cuiabá) aguardando o comparecimento de familiares para proceder a identificação técnica e posterior liberação do cadáver.

O homem foi encontrado em via pública, próximo à praça central de Campo Verde (132 quilômetros de Cuiabá), no último domingo (01.05).

A vítima aparenta ter entre 30 e 35 anos de idade, possui 1,73m de altura, aproximadamente 75 kg, biotipo normolíneo, cabelo preto, olhos castanhos e três tatuagens, sendo um diamante ao lado direito do peito, “Yara” no braço esquerdo e um sol na coxa esquerda.

O homem trajava camisa vermelha e calça jeans quando o cadáver foi encontrado. Ele foi vítima de homicídio por arma branca.

A Gerência de Medicina Legal de Primavera do Leste está localizada no endereço: Av. Cascavel, Nº 385 – Bairro Primavera II. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (66) 3498-7697.