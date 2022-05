Idoso é preso após beijar e apalpar adolescente de 12 anos

Do: MidiaNews

Ele ainda afirmou que levaria a menor para “dar uma volta”; o caso foi registrado em Sorriso

Um idoso de 66 anos foi preso pela Polícia Militar após uma adolescente de 12 anos relatar que foi beijada a força e teve as partes íntimas apalpadas por ele. O caso foi registrado em Sorriso e denunciado na terça-feira (17).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a menor foi com a irmã de 7 anos até a residência de uma amiga no Bairro Santa Maria.

No endereço, ela aguardou ao lado de fora e sua irmã resolveu pular o muro do imóvel. Foi neste momento, segundo a adolescente, que o idoso chegou por trás dando um abraço.

Ela narra que ele se aproveitou da posição para passar a mão em suas partes íntimas e, em seguida, beijou a adolescente a força. Durante o abuso, o homem ainda teria dito que iria consertar o carro que tinha em casa para levar a vítima para “dar uma volta”.

A menor contou sobre o crime quando chegou em sua casa. Ela contou ao pai, que foi até a residência do idoso enquanto acionava a PM.

O pai da menor ficou vigiando o idoso até a chegada dos militares. Os policiais foram ao endereço e abordaram o homem, que confessou o crime.

Ele foi encaminhado para a delegacia e a menor junto com seu responsável registrou o boletim de ocorrência. O idoso foi autuado por estupro de vulnerável.