Idosa é encontrada morta; filho conviveu com corpo por 10 dias

A servidora pública aposentada Eracy de Campos, de 71 anos, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (25) em casa, em um conjunto habitacional do Bairro Aeroporto, em Várzea Grande.

Por causa do adiantado estado de decomposição, ainda não é possível saber se Eracy foi assassinada ou morreu de forma natural.

Mas o que intriga a Polícia é o fato de seu filho adotivo, de 33 anos, ter mantido o corpo na casa por vários dias sem acionar as autoridades.

Segundo a Polícia, ele é usuário de entorpecentes e tem duas passagens criminais, uma por furto e a outra por envolvimento com drogas.

Dona Eracy foi servidora da área da Saúde e trabalhou por anos no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

O corpo foi encontrado em cima da cama coberto por cobertores e apresentava avançado estado de decomposição.

Segundo análise preliminar da perícia, Eracy estava morta há cerca de 10 dias.

Convivendo com o mau cheiro

O filho da idosa permaneceu morando na residência como se nada tivesse acontecido. Ele era visto por vizinhos entrando e saindo do apartamento.

Após receber reclamações sobre o mau cheiro, a síndica do prédio questionou o homem sobre o paradeiro da mãe. Ele alegou que Eracy havia feito uma viagem para Cáceres.

Conforme o boletim de ocorrência, na manhã desta quarta-feira (26) uma moradora tentou verificar o apartamento junto com um dos porteiros e foi impedida pelo suspeito.

Depois ele tentou sair do prédio e foi barrado na portaria pelo porteiro e a síndica, que pediram para que ele aguardasse a chegada da Polícia Militar, que havia sido acionada.

O homem aproveitou que outro morador saiu de carro e fugiu do local.

Com autorização da síndica, os policias arrombaram o apartamento, localizado no 4º andar, e a encontraram sobre a cama.

O corpo passará por exames de necropsia, que apontarão a causa da morte.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

Imagens de embrulhar o estômago

Imagens divulgadas pelo programa SBT Comunidade mostrou o estado insalubre em que se encontrava o quarto onde o corpo foi encontrado.

Nelas é possível ver as moscas sobre uma grande mancha preta em cima da cama.

Aparentemente havia também moscas no chão do quarto, além de uma quantidade incontável de objetos espalhados no chão e sobre a cama.