Homem morre após tentar entrar armado em bar, atirar em segurança e matar jovem de 21 anos em Sinop

Por g1 MT

Diego da Silva Fonseca, de 27 anos, é suspeito de tentar entrar com uma arma de fogo em um bar de Sinop, a 503 km de Cuiabá, neste domingo (29), e atirar em segurança do estabelecimento . A bala acertou Ana Karine Noia da Silva, de 21 anos, que morreu no local.

O bar fica no Bairro Jardim Umuarama, no município. De acordo com a Polícia Militar o suspeito tentou entrar no estabelecimento, mas foi impedido pelo segurança do local.