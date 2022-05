Homem é preso por manter ex-mulher em cárcere para estuprá-la

Do: Olhar Direto

A Polícia Civil prendeu um homem de 33 anos por manter sua ex-mulher em cárcere privado e cometer estupro, na manhã desta sexta-feira (13), em Arenápolis (230 km de Cuiabá). O criminoso ainda descumpriu a medida protetiva de urgência que a vítima tinha contra ele.

Segundo informações da Polícia Civil, no início da manhã de hoje, a vítima procurou a delegacia e relatou que tinha sofrido agressões psicológicas, físicas e sexuais do seu ex-convivente. Ela estava saindo para o trabalho quando foi surpreendida por ele, que a ameaçou com uma faca e a fez voltar para dentro da residência. Depois, ele a trancou na casa e a estuprou.

Conforme a assessoria de imprensa, a mulher conseguiu fugir do cárcere e procurou imediatamente a delegacia. A equipe de investigação de Arenápolis fez diligência para localizar o agressor, que foi preso no momento em que tentava fugir em seu veículo.

“O suspeito já possui histórico de violência contra a vítima, inclusive, ela requereu medida protetiva de urgência, que ele descumpriu”, explicou o delegado de Arenápolis, Hugo Abdon.

Ele será autuado em flagrante pelos crimes de estupro (Art. 213), cárcere privado (Art. 148) e descumprimento de medida protetiva (Art. 24-A, da LeiMaria da Penha). O delegado vai encaminhar representação à Justiça pela conversão do flagrante em prisão preventiva.