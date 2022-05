Homem é encontrado morto em frente a loja de cosméticos no centro de Campo Verde

Com informações do MegaNews CV

Neste domingo (01) a PM foi solicitada via COPOM ás 06h00min com a informação de um óbito em frente a loja O Boticário que fica situada na região central de Campo Verde.

Quando chegaram ao local, se depararam com a equipe do SAMU que imediatamente informou a PM que a vítima se encontrava com perfurações provenientes de arma branca e que já se encontrava sem sinais vitais desde a sua chegada para atendimento.

Um segurança de uma empresa privada de monitoramento acessou uma das câmeras de vigilância da região onde foi possível observar a vítima caindo ao solo e dois suspeitos passando logo em seguida.

Segundo a equipe do SAMU a vítima teria sido atendida horas antes com perfuração de arma branca (faca) e encaminhada ao Hospital Municipal Coração de Jesus, porém após atendimento médico o paciente teria se evadido, não finalizando os procedimentos médicos necessários.

Diante os fatos a PM realizou o isolamento do local e acionou a Polícia Judiciária Civil para as medidas pertinentes ao caso. O Boletim de ocorrência foi confeccionado para conhecimento e medidas cabíveis. A vítima foi identificada apenas pelo nome de Jean Barros Marques. A Politec também esteve no local.